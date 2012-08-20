日本右翼人士登钓鱼岛 或致中日关系恶化

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透东海8月19日电（记者 Chris Meyers）---日本数名民族主义人士周日登上钓鱼岛，此举肯定会在中国国内激起愤怒，导致中日关系恶化。
上周，中国14名保钓人士乘船前往钓鱼岛时被日方抓扣，此事已导致中日关系紧张。日本随後遣返了这些保钓人士，但争执并未就此平息。
周六，中国敦促日本“停止损害中国领土主权的行动”。但在周日早些时候，日本右翼团体成员100余人乘船前往钓鱼岛，其中有10人登岛。
船上一名随行的路透记者称，有三艘日本海岸警卫队的船只在附近。
日本当局曾拒绝了这些人要求登上钓鱼岛的申请。（完）编译：侯雪苹 发稿：程芳
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马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
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