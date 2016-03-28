日本启用与那国岛新建雷达站 距钓鱼岛约150公里

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透东京3月28日（记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo） - 日本周一将启用位于与那国岛（Yonaguni）的一座新建雷达站，距离钓鱼岛约150公里。
“这座雷达站将激怒中国。”日本大学的教授、前日本自卫队将领Nozomu Yoshitomi称。
Yoshitomi称，除用作监测站外，该设施还可用作日本在该地区实施军事行动的基地。
该雷达站是日本加强岛链军事部署计划的一部分。日本官员去年曾对路透表示，相关战略旨在遏制中国在西太平洋的活动。
与那国岛距台湾仅约100公里，且接近中国2013年划设的东海防空识别区边缘。
日本周一将举行开幕式庆祝该雷达站启用。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍。
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