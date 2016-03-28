日本启用与那国岛新建雷达站 距钓鱼岛约150公里

路透东京3月28日（记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo） - 日本周一将启用位于与那国岛（Yonaguni）的一座新建雷达站，距离钓鱼岛约150公里。

“这座雷达站将激怒中国。”日本大学的教授、前日本自卫队将领Nozomu Yoshitomi称。

Yoshitomi称，除用作监测站外，该设施还可用作日本在该地区实施军事行动的基地。

该雷达站是日本加强岛链军事部署计划的一部分。日本官员去年曾对路透表示，相关战略旨在遏制中国在西太平洋的活动。

与那国岛距台湾仅约100公里，且接近中国2013年划设的东海防空识别区边缘。

日本周一将举行开幕式庆祝该雷达站启用。（完）