日本启用新建雷达站 距钓鱼岛150公里（更新版）

（新增中国国防部评论。）

路透日本与那国岛3月28日 （记者 Nobuhiro Kubo/Tim Kelly）

-日本周一启用位于与那国岛（Yonaguni）的一座新建雷达站，位于钓鱼岛以南约150公里。

“（我们在）冲绳主岛以西直至昨日尚无任何沿海观测单位，这是我们需要填补的真空。”该雷达站指挥官Daigo Shiomitsu表示。

“这意味着我们就可以监测日本周边区域，并对任何情势作出应对。”

“这座雷达站将激怒中国。”日本大学的教授、前日本自卫队将领Nozomu Yoshitomi称。

Yoshitomi称，除用作监测站外，该设施还可用作日本在该地区实施军事行动的基地。

该雷达站是日本加强岛链军事部署计划的一部分。日本官员去年曾对路透表示，相关战略旨在遏制中国在西太平洋的活动。

与那国岛距台湾岛仅约100公里，且接近中国2013年划设的东海防空识别区边缘。

中国国防部在发给路透的声明中称：“钓鱼岛是中国固有领土，我们坚决反对日方针对中国领土的任何挑衅行为。”

“需要指出的是，中国舰艇和飞机在有关海空域的活动完全正当合法。”

声明并称：“日方近年来突破和平宪法限制，大力扩充军备，值得国际社会高度关注和警惕”。（完）