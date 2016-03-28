日本启用新建雷达站 距钓鱼岛150公里（更新版）

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
（新增中国国防部评论。）
路透日本与那国岛3月28日 （记者 Nobuhiro Kubo/Tim Kelly）
-日本周一启用位于与那国岛（Yonaguni）的一座新建雷达站，位于钓鱼岛以南约150公里。
“（我们在）冲绳主岛以西直至昨日尚无任何沿海观测单位，这是我们需要填补的真空。”该雷达站指挥官Daigo Shiomitsu表示。
“这意味着我们就可以监测日本周边区域，并对任何情势作出应对。”
“这座雷达站将激怒中国。”日本大学的教授、前日本自卫队将领Nozomu Yoshitomi称。
Yoshitomi称，除用作监测站外，该设施还可用作日本在该地区实施军事行动的基地。
该雷达站是日本加强岛链军事部署计划的一部分。日本官员去年曾对路透表示，相关战略旨在遏制中国在西太平洋的活动。
与那国岛距台湾岛仅约100公里，且接近中国2013年划设的东海防空识别区边缘。
中国国防部在发给路透的声明中称：“钓鱼岛是中国固有领土，我们坚决反对日方针对中国领土的任何挑衅行为。”
“需要指出的是，中国舰艇和飞机在有关海空域的活动完全正当合法。”
声明并称：“日方近年来突破和平宪法限制，大力扩充军备，值得国际社会高度关注和警惕”。（完）
编译：侯雪萍/刘珞焱 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。