救经济，新思惟？黑田与习近平大不相同--今周刊「老谢开讲」

全球经济陷入困局,到底怎么救?从二○○八年金融海啸以来,由美国联准会(Fed)前主席柏南克催生的QE(货币量化宽松)一直成为救市主流。从此以后,抢救疲弱经济成了全球央行的重责大任。但是,有效吗?全球最大债券投资公司PIMCO的前执行长伊尔艾朗(Mohamed El-Erian),最近跳槽到安联集团担任首席经济顾问,而他最新出版的一本书《The Only Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse》强烈批评当前纯靠央行救市的货币政策。

他认为,央行独沽一味地放水,没有财政政策和经济改革的配合,依然无力救起实体经济。

作者认为,目前全球经济最大困局是企业不敢投资,消费者不敢花钱,大家满手现金,不只是未雨绸缪,而是担心未来爆发更大危机。央行拚命放钱,民众对未来前景却愈悲观,于是央行动作愈大,后座力也愈大。

**打错如意算盘!负利率政策失效,日本经济雪上加霜**

今年最具体的两个案例摆在眼前,一个是日银总裁黑田东彦突然在元月二十九日宣布日本实施负利率,结果日本经济不但没有爬起来,反而重重摔了一跤。对照组是《人民日报》发表「权威人士」谈话,预告未来中国经济不会是U型,也不会是V型,而是L型。这个「权威人士」有人直指,就是代表习近平的观点,这代表了中国今后不再打肿脸充胖子,严肃面对未来经济走下坡的调整。这两个对照,也给了大家对未来经济调整两种不同路线的参考。

先看看黑田的奇袭战略,日银总裁黑田东彦,过去在亚洲开发银行,首相安倍上台后,回到日本担任日银总裁。他一向擅长出其不意的政策,今年的负利率政策原是他最得意的代表作,他认为日银采取负利率将逼出银行宽松货币,推升日本股市,压低日圆汇价,但是这个如意算盘却敲不响。

黑田祭出负利率后,情况却完全没有按照剧本走,在接下来的几个月,日圆不贬反升,最高一度升值到一○五.五五,日圆从去年五月六日的一二五.八四突然升值到一○五.五五日圆兑一美元,一年之内暴升一六%,这让日本企业措手不及。例如日本最大汽车厂丰田汽车一六年会计年度财测的平均汇价是一二○日圆兑一美元,丰田公布四月一日起的下一个会计年度财测目标是一.五兆日圆,比前一年度下滑三五%,预计今年度的营业利益将减少九三五○亿日圆。

汇价吃掉了获利,造成丰田股价从八七八三日圆惨跌到五二五六日圆,股价掉了四成。还有更惨的是优衣库(Fast Retailing,迅销集团),因为日圆暴升,今年第一季出现二二八亿日圆汇兑损失,结果股价从六一九七○日圆跌到二六三二○日圆,股价一下子暴跌五七.五%。汇率升值吃掉了企业获利,造成日本股市重挫。从黑田祭出负利率之后,日经指数从二○九五二.七一点跌到一四八六五.七七点,一次跌掉了六千点,若从去年收盘指数一七九五○.二七点来看,也下跌超过三千点。

按照黑田的如意算盘,祭出负利率之后,应可让日圆进一步贬值,没想到负利率让日本民众对未来经济前景更悲观,日本民众宁可把钱从银行搬回家,这是日本金库(保险箱)销售暴增的主因。日本老龄化问题已经很严重,日本财富又集中在老年人口手上,过去日本退休老人把钱存在邮局,靠着微薄的利率度日,如今负利率冲击,大家宁可把老本搬回家,更不敢消费,日本经济当然更加雪上加霜。

而且后遗症不止如此,日圆成了全球主要避险货币,全球炒家蜂拥而至,日圆加速升值,这一升当然又重创出口产业,于是日圆升值、日股大跌的戏码反覆上演。更惨的是,过去三年安倍把政府退休基金拿来投资像丰田、优衣库这些超级绩优股,日本前三十大市值企业,日本政府退休基金都成了大股东,这次日股大跌,政府基金全遭套牢,安倍把日本权值股变成「国营事业」,这是当初黑田祭出负利率时,完全没有想到的事。

**救市三招失效!让经济自然调整,才是上上之策**

从黑田的失算来看,全球央行的救市,先是降低利率,把利率压低到接近零;第二招是货币量化宽松(QE),也就是央行印钞票,对市场注入银根,这种量化宽松手段几乎是金融海啸以来的主流;第三招是欧洲央行及日本银行的负利率,《经济学人》已暗示,最后一招是知名经济学家傅利曼(Milton Friedman)的直升机撒钱。但纯粹靠央行撒钱,从日本到欧洲央行负利率政策都无法奏效来看,也许返璞归真,让经济自然调整,才是上上之策。

日本经济从一九九○年泡沫经济吹破,一直调整到今天,已经长达二十六年之久,日本政府一直卯足全力救经济;但是用力太猛,不但收不到效益,而且每次都带来后遗症。这次黑田祭出负利率惨遭滑铁卢,已证明用强大的货币手段救市是徒劳无功的。

五月初,中国《人民日报》连续三天以「权威人士」名义大谈中国经济大势,能在《人民日报》以匿名方式大谈中国经济,且是偏空的言论,这样的人物,除了最高国家领导人习近平,恐怕不作第二人想。因为在此不久,中共中央才号令经济分析人员、经济专家及股市、汇市专家不许发出偏空言论,不许看淡中国经济,此时,《人民日报》却大谈中国经济,且言论偏向保守,这当然是中央放出来的新风向。

对于股汇楼市,「权威人士」也有定见,暗示将来股汇楼市将各自回归功能定位,不能简单作为保成长的手段。也就是说,对过去人民币调整中间汇价拉抬股市,到今年全力拉抬股市房地产,保住GDP(国内生产毛额)六.七%的手段,将来全都不宜。去年中国倾举国之力拉抬股市,后来才发现,股市不是国家控制得住的;今年房地产再掀泡沫,看起来习近平已有了警戒!

**撒钱救市尝恶果!钢铁产能极度扩张,现今竟半数面临重组**

「权威人士」也暗示,中国的经济改革是一场输不起的战争,殭屍企业该断奶的就要断奶,该退场的就要退场。「权威人士」对中国经济发出的五大讯号,完全不是过去冲刺经济的主流想法。这个在《人民日报》连续三天发文的「权威人士」,当然代表中央最高层领导人最深层的想法,可以看出习近平已充分感受到○八年温家宝当总理四兆元人民币救市,大开产能留下的沉重后遗症,钢铁业就是一个显着的例子。

○八年的四兆元救市计画,让中国的钢铁业产能极度扩张,如今留下沉重后遗症,去年宝钢净利仍有十.一亿元人民币,但是三、四季都出现亏损,第四季亏损更扩大到十二.四一亿元人民币;除了宝钢外,绝大多数的中国钢企都出现亏损,像新疆的八一钢铁,去年亏损二十五亿元人民币,广东的韶钢松山也亏二十一亿元人民币,三十四家钢企,将近半数面临重组状态。

按照国际标准,产能利用率超过九○%,是产能不足,七九至九○%是正常水准,低于七九%则是产能过剩,七五%以下则是严重产能过剩。根据中国工信部及国家统计局的统计,一五年产能利用率低于七五%的产业,有粗钢六七%、燃煤六四.九%、水泥七三.八%、平板玻璃六七.九九%及造船七○%。从一九七八年改革开放以来,投资一直是带动中国经济增长最主要的动能,但钢铁等产业都出现生产过剩的问题,供需失衡,也让中国经济失去活力。

现在中国被迫要调整自己的经济体质,只能自力救济,今年中央政府最大的动作是先整顿钢铁及煤产业这两个产能失衡最大的产业,国家发改委宣布,未来五年内将压缩粗钢产能一亿至一.五亿吨,退出煤炭产能五亿吨,另减量重组五亿吨。这两个大动作,至少一度让钢价回稳,螺纹钢铁一度暴涨,跌了很多年的铁矿石价格,今年一度反弹大涨六成,可见产能收缩有助纾解供需失衡,看来国家发改委下一步将对中国神华及宝钢委以重任,放手让龙头企业扩大整并。

先解决了产业问题,最后一把刀要面对过剩最严重的房地产业。中国住房和城乡建设部(简称住建部)统计,到去年底止,中国房地产库存总量达七.一八亿平方米,比前一年度又成长五.六%,今年第一季更增加一五.七%,以现有库存量,至少要五至六年才可能去化,去年房地产投资只成长一%,今年第一季为了拉抬GDP,又去冲一线城市房地产,造成深圳、上海、北京楼市暴涨,但是四.八兆元新增贷款,有三兆元人民币流入房市,这也是警讯。

**产业过剩无解!地产泡沫拉警报,鬼城不断浮现中**

另外,像水泥等产业过剩产能问题仍无法解决,像台湾亚泥有意并山水水泥,投入新台币一二一.六七亿元收购二○.九%股权,但是山水水泥去年大亏六十六.九亿元人民币,亚泥获利几乎被山水水泥吃掉了,逼得亚泥赶紧喊暂停,现在中国要面临三、四线城市的房地产泡沫,中国的鬼城现象在三、四线城市不断浮现,这是下一个中国必须面对的经济问题。

现在习近平祭出殭屍企业该断就要断,等于对国企改革发出强烈讯号,很多国企效能低落,却坐享超额信贷额度,养了一大堆生产力低落的工人,对习近平的改革,这也是路障一部分,习近平透过「权威人士」发出强烈的改革讯息,这是十分正确的第一步。

显然印钞票救经济无效,去化产能是消极却正确的一大步,下一步就要创造新经济动能,像新能源产业、共享经济、医疗保健及生物科技及互联网的创新,未来政府在面对新时代及新科技,若能把新经济成果让大众共享,财富更能公平分配,这才是未来政府最重要的重责大任。(完)

