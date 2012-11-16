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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 16日 星期五 14:30 BJT

日本企业对中国新领导层对日政策心中无底

路透调查结果显示，在当前中日紧张关系不断发酵之际，日本企业对於中国新领导班子将采取何种政策心中无底，不得不放眼其它地区，以求扭转当前的低迷形势。图为资料图片，显示2006年10月日本首相访华期间天安门广场的中日两国国旗。路透

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