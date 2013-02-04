《中日关系分析》中日寻求化解钓鱼岛僵局 但形势仍很危险

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京/上海2月4日（记者 Linda Sieg/John Ruwitch） - 日本派出两架F-15战机紧急升空应对飞近钓鱼岛的中国飞机，其中一架在前领航，另外一架在后掩护。

他们先是发出无线电警告要求中国飞机离开，但未得到理睬；随后，他们又在机翼发出视觉信号，还是没有得到理睬。

日方飞机驾驶员考虑最后的选择：鸣枪警告。这可能被中方视为战争举动。

一位日本航空自卫队的前飞行员称，这就是在钓鱼岛附近上演的危险游戏。

“中国方面可能十分愤怒，会将(开枪)视为战争，尽管按国际法并不算（战争），”这位前飞行员说的是在东海上空发生的情景。

最近几个月，中日钓鱼岛争端急剧升级，双方不仅派战机飞临该海域，双方的船只还在附近海域发生对峙。

日本政府上月指出， 本国飞行员有权按国际规定对侵入其领空的飞机鸣枪警告。日本自二战后迄今仅有一次鸣枪示警行为。

中日在钓鱼岛问题上频频动用飞机和巡逻船，大玩“猫捉老鼠游戏”，引发了可能招致意外冲突的担忧，促使双方努力缓解紧张局势，甚至有望举行两国领导人峰会。

“（中日）双方很可能最终找到一个保全颜面的方法，在此事上相互退步。但我怀疑这只是昙花一现的权宜之计，”咨询公司Control Risks的吉洛姆（Andy Gilholm）说。

“这个问题似乎没有永久解决之策，哪怕是长期搁置也都不太可能。因此……我们正在建议客户，这属于新的常态化问题之一，而非一时的暴风骤雨。”

“日本版尼克松”？

日本首相安倍晋三如今表示，他对日中领导人峰会持开放态度。日本自民党（LDP）副总裁高村正彦可能访问中国，为中日领导人峰会做铺垫。自民党在日本众议院选举中大获全胜后，安倍也于去年12日重新回到首相宝座。

安倍2006年担任首相后，曾很快就采取措施修复中日关系。日本企业高管和一些专家认为，像尼克松1972年访问中国为中美关系正常化奠定基础一样，安倍的民族主义形象或许意味着他能再次更好地做一些类似的事情。

然而，为中日领导人峰会奠定基础还需要灵活巧妙的外交。“双方都想平息事端，但又不能在国人面前显得太软弱，”前文那位日本前飞行员说。这位飞行员如今是地区安全事务方面的专家。

即使中日领导人举行会晤，双方能否达成可令中国停止向钓鱼岛海域派巡逻船和飞机、及日本接受钓鱼岛的主权存在争议的折衷解决办法，仍是捉摸不定的问题。

“至少（双方）在努力控制事态，”前日本外交官、东京国际战略研究所负责人田中均（Hitoshi Tanaka）说。“但形势依然很危险。”（完）