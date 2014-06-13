日本否认其军机抵近中国飞机 并要求撤下相关视频

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透东京6月13日 - 对于中国称日本自卫队战机6月11日在东海空域”危险接近“中国飞机，日本方面周五予以否认，并要求中国撤下相关视频。
中国国防部周四称，6月11日，中方图-154飞机在中国近海有关空域正常飞行时，遭到日2架F-15飞机抵近跟踪，最近距离约30米，严重影响中方飞行安全。中国国防部网站还发布了相关视频。
“我方认为，中方关于日本战机30米近距离抵近跟踪、并严重影响中方飞行安全的说法不属实，“日本内阁官房长官菅义伟对记者说。
当有记者问及日方此说的依据时，菅义伟说：”（视频中的）飞机不同。“他还称，日方周四晚些时候已经提出抗议，并且要求中方撤下相关视频。
菅义伟重申，日方希望尽快建立两国之间的紧急交流机制，以解决危机状况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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