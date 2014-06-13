日本否认其军机抵近中国飞机 并要求撤下相关视频

中国国防部周四称，6月11日，中方图-154飞机在中国近海有关空域正常飞行时，遭到日2架F-15飞机抵近跟踪，最近距离约30米，严重影响中方飞行安全。中国国防部网站还发布了相关视频。

“我方认为，中方关于日本战机30米近距离抵近跟踪、并严重影响中方飞行安全的说法不属实，“日本内阁官房长官菅义伟对记者说。

当有记者问及日方此说的依据时，菅义伟说：”（视频中的）飞机不同。“他还称，日方周四晚些时候已经提出抗议，并且要求中方撤下相关视频。