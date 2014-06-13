日本否认其军机抵近中国飞机 并要求撤下相关视频

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月13日 - 对于中国称日本自卫队战机6月11日在东海空域”危险接近“中国飞机，日本方面周五予以否认，并要求中国撤下相关视频。
中国国防部周四称，6月11日，中方图-154飞机在中国近海有关空域正常飞行时，遭到日2架F-15飞机抵近跟踪，最近距离约30米，严重影响中方飞行安全。中国国防部网站还发布了相关视频。
“我方认为，中方关于日本战机30米近距离抵近跟踪、并严重影响中方飞行安全的说法不属实，“日本内阁官房长官菅义伟对记者说。
当有记者问及日方此说的依据时，菅义伟说：”（视频中的）飞机不同。“他还称，日方周四晚些时候已经提出抗议，并且要求中方撤下相关视频。
菅义伟重申，日方希望尽快建立两国之间的紧急交流机制，以解决危机状况。（完）
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)