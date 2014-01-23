安倍将日中关系比作一战前夕英德对抗

路透东京1月23日（记者 Kiyoshi Takenaka） -日本首相安倍晋三将当前日中两国之间的紧张关系比作第一次世界大战前夕的英德敌对关系，但日本内阁官房长官菅义伟否认安倍言下之意是两国可能开战。

日中两国关系最近变得更加紧张，起因于领土争端、日本对中国增强军力的猜忌以及安倍上月参拜靖国神社。

据英国金融时报和英国广播公司报道，安倍周三在瑞士达沃斯参加世界经济论坛年会期间对国际媒体表示，中国和日本的关系类似于第一次世界大战前英国和德国之间的状况。

上述报道称，安倍表示，尽管（英德）两国之间当时存在强大的贸易关系，但却未能阻止1914年战争的爆发；他并表示，中国持续增加军备开支是该地区不稳定的重要来源。

他还重申日本呼吁(日中两国)建立军事热线，防止发生意外冲突。

菅义伟称，安倍首相绝无亚洲两强可能开战之意。

“我不知道安倍首相讲话的细节，”菅义伟周四在东京的例行记者会上表示。但是他指出，安倍在达沃斯论坛的主题演讲中表示，亚洲需要通过对话和法制实现和平与繁荣，而非武力和威胁。

“他明确说明必须限制亚洲地区无休止的军事扩张。我认为，他借这番谈话强调了亚洲和平与稳定的重要性。”菅义伟说道。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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