日本确认将遣返14名中国保钓人士

马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透东京/北京8月17日电（记者 Stanley White/储百亮）---日本官员称，日方周五将遣返14名中国保钓人士。
周三，这些中国保钓人士乘船登陆钓鱼岛时被日方抓扣。事件发生後，中国多次敦促日方立即释放这些人士。
日本内阁官房长官藤村修（Osamu Fujimura）在东京对记者表示：“我们已确认，我们的回应是驱逐这些人。”
“还有一些手续需要办理，因此我无法就驱逐的具体时间发表评论。”
日本时事通讯社周五报导称，日本警方已将这些保钓人士移交给了移民机构，意味着这些人将会在周五晚些时候被驱逐。（完）
编译：侯雪苹 翻译：程芳
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