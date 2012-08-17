日本确认将遣返14名中国保钓人士

路透东京/北京8月17日电（记者 Stanley White/储百亮）---日本官员称，日方周五将遣返14名中国保钓人士。

周三，这些中国保钓人士乘船登陆钓鱼岛时被日方抓扣。事件发生後，中国多次敦促日方立即释放这些人士。

日本内阁官房长官藤村修（Osamu Fujimura）在东京对记者表示：“我们已确认，我们的回应是驱逐这些人。”

“还有一些手续需要办理，因此我无法就驱逐的具体时间发表评论。”

日本时事通讯社周五报导称，日本警方已将这些保钓人士移交给了移民机构，意味着这些人将会在周五晚些时候被驱逐。（完）

编译：侯雪苹 翻译：程芳

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