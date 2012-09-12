美国对中日钓鱼岛争端升级表示担忧

路透东京9月11日电（记者 Kiyoshi Takenaka）---美国对中国和日本在钓鱼岛问题上的争端升级表示担忧，称两国的紧张情势可能产生全球性影响。

日本不顾中国的严厉警告，周二宣布已从日本私人所有者手中购买钓鱼岛。中国随之频频对日本发出警告，官方媒体称中国向钓鱼岛派出两艘海监船，宣示主权。

“这将成为全球经济的战场，事态严重性非常大，希望所有领导人牢记这一点，”美国助理国务卿坎贝尔指出。

“我们认为，在目前的环境下，希望各方保持更加冷静的头脑，战胜困难。”

“维护和平与稳定事关重大。我们认为和平的对话和维护和平与稳定总是最重要的，目前尤其如此。”坎贝尔说道。

尽管美国和日本是紧密的盟友，美国表示在钓鱼岛问题上不站队。

中国军方报纸指责日本“玩火”，中国国防部警告称保留采取相应措施的权利。

“中国军队对此表示坚决反对和强烈抗议。中国政府和军队扞卫国家领土主权的决心和意志是坚定不移的。我们正密切关注事态发展，保留采取相应措施的权利。”中国国防部发言人耿雁生说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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