中日将举行四年来首次安全会谈

路透东京3月5日 - 日本外务省周四称，日本和中国官员将于本月晚些时候举行四年来的首次安全会谈，暗示中日之间因海上领土争议导致的紧张关系可能有所改善。

中日两国关系一直因海上领土争端和日本侵华历史而受到影响。

在日本控制的东海无人岛屿附近，中日两国的巡逻船和战斗机经常碰面，引发外界担忧意外碰撞或升级为冲突。

日本外务省在一份声明中称，此次安全会议将于3月19日举行，出席人员包括两国外交和国防部的高级官员。两国最近一次举行类似安全会议是2011年在北京举行的。

日本首相安倍晋三与中国国家主席习近平在去年11月的亚太经合组织领导人峰会间隙首次会晤，这是朝向修复两国关系的一步。当月，日本外相岸田文雄与中国外交部长王毅就恢复两国1993年开始的安全对话达成共识。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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