中日开启四年来首次安全对话

路透东京3月19日 - 中国和日本周四开启四年来的首次安全对话，双方均强调坦诚对话的重要性。

此次安全对话旨在缓和中日两国因海上领土争端和日本侵略历史造成的紧张关系。

日本首相安倍晋三试图放松日本战后和平主义宪法对自卫队的限制，中国对此感到不安。日本方面则称，中国的防御政策缺乏透明度。

去年10月，日本首相安倍晋三在北京出席亚太经合组织（APEC）峰会之际与中国国家主席习近平举行会晤，双方同意启动建立海上危机管理机制。

中日两国外交高官周四举行会谈。

“中日关系自去年的峰会之后逐步改善，但双方仍对对方的安全政策怀有关切，”日本副外务大臣杉山晋辅（Shinsuke Sugiyama）说道。“化解关切的最佳方式是进行直接对话。”

中国外交部部长助理刘建超通过译员表示，中国高度重视对话与协商。刘建超称，期望双方通过对话进行积极务实的交流，求同存异，促进信任与合作。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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