中日举行安全对话 同意继续推动双方关系改善（更新版）

（新增中国外交部声明内容）

路透东京3月19日 - 中国和日本周四举行四年来的首次安全对话，双方同意推动中日关系向前发展。

但中国和日本并没有就海上危机管理机制的实施制定时间表，此项管理机制旨在确保中日军队进行实时沟通。

日本首相安倍晋三试图放松日本战后和平主义宪法对自卫队的限制，中国对此感到不安。日本方面则称，中国的防御政策缺乏透明度。

去年10月，日本首相安倍晋三在北京出席亚太经合组织（APEC）峰会之际与中国国家主席习近平举行会晤，双方同意启动建立海上危机管理机制。

“双方一致认为，中日关系自去年的峰会之后开始趋于改善，”日本外务省的一名官员在会后说道。

“双方亦同意，在多领域和多层面继续采取积极措施，以牢固确立这种改善趋势是重要的。”

中国外交部在声明中称，中方针对“日本近年来在军事安全领域的一系列动向表明了关切”，并希望日本“继续走和平发展道路”。

中日韩外长将于周六在首尔举行近三年来首次会晤，亦暗示着中日关系的解冻。

该官员称，尽管中日在周四的安全会谈中同意尽早实施海上危机管理机制，但并未就此达成一个明确时间表。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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