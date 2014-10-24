日本前首相福田康夫下周三将与习近平会面--消息（更新版）

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路透东京10月24日（记者 Yuko Yoshikawa） - 熟悉情况的消息人士称，日本前首相福田康夫下周三将在北京与中国国家主席习近平会面。这或为中日领导人可能在11月举行会晤铺路。

日本国内对首相安倍晋三在下月举行的APEC峰会间隙将与习近平进行会谈的预期日益升温。

一对一会谈将意味着中日关系出现象征性突破。过去两年来由于领土争端、国家间竞争以及日本侵华历史，中日关系日趋紧张。

日本内阁官房长官菅义伟（Yoshihide Suga）证实，福田康夫将以一个政府和商业领袖区域论坛负责人身份前往北京，但表示日本政府不清楚福田康夫行程的细节。

据日本媒体报导，福田康夫曾在7月底秘密前往中国，为促成两国关系缓和，并传递安倍呼吁对话的信息。

《日本经济新闻》援引中日消息人士报导称，在福田访问中，习近平对两国关系表达担忧，但表示有意修复双方关系。

安倍不断加强与习近平会面的呼吁，并在国会表示，中国对改善两国关系态度也更积极。

若安倍与习近平在11月进行会晤，很可能是事先计划好的，但不会有正式峰会的繁琐礼节。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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