日本军方高官呼吁中日尽早启动危机管理机制

巴西总统特梅尔称遭调查的内阁部长可能辞职
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
路透东京11月28日 - 日本自卫队统合幕僚长河野克俊（Katsutoshi Kawano）周五呼吁中日尽早启动“危机管理”机制。
中日东海岛屿争端和日本侵华历史均导致中日关系紧张。
两国经常向钓鱼岛附近海域派巡逻艇和战斗机，令外界担心若发生意外碰撞或其他事件，可能升级为更大冲突。
中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三本月达成共识，同意着手建立海上危机管理机制。日本2012年9月宣布对钓鱼岛及其附属岛屿实施“国有化”后，两国相关对话陷入停滞。
“有了这个（危机管理机制），双方人员就可以现场沟通，这意义重大。”河野克俊对路透称。
“沟通机制涵盖（两国）海军和空军，实现这样的沟通机制，将朝着避免意外形势迈出一大步。我们一直在推动尽早启动该机制。”
但河野克俊称，目前要断言该计划何时实现还为时过早。
“只有当两国重建政治关系，两国军方才可能进行交流。”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。