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时事要闻 | 2014年 12月 1日 星期一 09:21 BJT

日本军方高官呼吁中日尽早启动危机管理机制

路透东京11月28日 - 日本自卫队统合幕僚长河野克俊（Katsutoshi Kawano）周五呼吁中日尽早启动“危机管理”机制。

中日东海岛屿争端和日本侵华历史均导致中日关系紧张。

两国经常向钓鱼岛附近海域派巡逻艇和战斗机，令外界担心若发生意外碰撞或其他事件，可能升级为更大冲突。

中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三本月达成共识，同意着手建立海上危机管理机制。日本2012年9月宣布对钓鱼岛及其附属岛屿实施“国有化”后，两国相关对话陷入停滞。

“有了这个（危机管理机制），双方人员就可以现场沟通，这意义重大。”河野克俊对路透称。

“沟通机制涵盖（两国）海军和空军，实现这样的沟通机制，将朝着避免意外形势迈出一大步。我们一直在推动尽早启动该机制。”

但河野克俊称，目前要断言该计划何时实现还为时过早。

“只有当两国重建政治关系，两国军方才可能进行交流。”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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