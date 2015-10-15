安倍晋三与杨洁篪会面 双方承诺推动中日关系发展

路透东京10月14日 - 日本首相安倍晋三周三与中国国务委员杨洁篪会面，双方承诺共同推进中日关系发展。

日本侵华历史及东海主权争议是影响中日关系长期症结所在，但去年11月以来，安倍与中国国家主席习近平两次会面，带动两国关系回暖。

杨洁篪在双方会面时称，中日互为重要邻邦。

杨洁篪表示：“希望双方进一步加强对话沟通，推进两国各领域务实交流合作，为推动中日关系持续改善和发展共同做好努力。”

杨洁篪还称，实现中日关系长期健康稳定发展，符合两国和两国人民根本利益，也关系到本地区的和平、稳定与发展。

杨洁篪周二与日本国家安全保障局长谷内正太郎（Shotaro Yachi）会谈，同意推进高级别对话。

“我听说您和谷内正太郎进行了很好的会谈，”安倍对杨洁篪说，“我希望，通过经常举行这样的高级别对话，推动两国关系向前发展。”

日本内阁官房副长官世耕弘成（Hiroshige Seko）告诉记者，安倍还对杨洁篪表示，他期待在秋季的一系列国际会议上与习近平及中国国务院总理李克强会面。（完）