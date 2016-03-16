日本自民党敦促安倍政府就东海油气田问题考虑寻求国际仲裁

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透东京3月16日 - 日本执政党自民党周三敦促安倍政府就中国在东海开采油气田问题考虑寻求国际仲裁。
自民党周三的决议呼吁安倍政府坚决要求中国尽快重启东海油气田问题的谈判，以及考虑将该问题提交国际仲裁法庭。
“如果中国不理会这一请求，则必须采取某种行动。大家一致认为我们不应该规避将该问题提交国际仲裁法庭，而且应该考虑开始为此做准备，”自民党东海资源开发小组负责人原田义昭（Yoshiaki Harada）在会后告诉记者称。
原田义昭称，尽管日本一直呼吁恢复有关东海资源开发的谈判，但近几年一直没有就此举行过双边对话。（完）
编译：高良萍 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。