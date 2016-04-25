日本外相称中国的海上扩张令世界“非常担忧”

路透东京4月25日 - 日本外相岸田文雄周一表示，中国在东海和南海扩充军力并进行海上扩张令世界“担忧”。岸田文雄不久后将访问北京。

“坦率讲，（中国）在打造海上强国的目标下、迅速而隐晦地提升军事支出以及单方面试图改变东海和南海的现状，不仅令日本，也让亚太地区国家以及国际社会非常担忧，”岸田文雄周一对企业领袖发表演讲时说道。

岸田文雄计划最早于日本“黄金周”假期访问中国。日本“黄金周”从本周五开始。

“通过与中方进行坦率的对话，我希望开启进程打造适合新时代的日中关系。”（完）