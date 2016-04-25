日本外相称中国的海上扩张令世界“非常担忧”

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透东京4月25日 - 日本外相岸田文雄周一表示，中国在东海和南海扩充军力并进行海上扩张令世界“担忧”。岸田文雄不久后将访问北京。
“坦率讲，（中国）在打造海上强国的目标下、迅速而隐晦地提升军事支出以及单方面试图改变东海和南海的现状，不仅令日本，也让亚太地区国家以及国际社会非常担忧，”岸田文雄周一对企业领袖发表演讲时说道。
岸田文雄计划最早于日本“黄金周”假期访问中国。日本“黄金周”从本周五开始。
“通过与中方进行坦率的对话，我希望开启进程打造适合新时代的日中关系。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛/王燕焜
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。