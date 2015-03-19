中日开启四年来首次安全对话

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京3月19日 - 中国和日本周四开启四年来的首次安全对话，双方均强调坦诚对话的重要性。
此次安全对话旨在缓和中日两国因海上领土争端和日本侵略历史造成的紧张关系。
日本首相安倍晋三试图放松日本战后和平主义宪法对自卫队的限制，中国对此感到不安。日本方面则称，中国的防御政策缺乏透明度。
去年10月，日本首相安倍晋三在北京出席亚太经合组织（APEC）峰会之际与中国国家主席习近平举行会晤，双方同意启动建立海上危机管理机制。
中日两国外交高官周四举行会谈。
“中日关系自去年的峰会之后逐步改善，但双方仍对对方的安全政策怀有关切，”日本副外务大臣杉山晋辅（Shinsuke Sugiyama）说道。“化解关切的最佳方式是进行直接对话。”
中国外交部部长助理刘建超通过译员表示，中国高度重视对话与协商。刘建超称，期望双方通过对话进行积极务实的交流，求同存异，促进信任与合作。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。