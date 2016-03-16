日本自民党敦促安倍政府就东海油气田问题考虑寻求国际仲裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京3月16日 - 日本执政党自民党周三敦促安倍政府就中国在东海开采油气田问题考虑寻求国际仲裁。

自民党周三的决议呼吁安倍政府坚决要求中国尽快重启东海油气田问题的谈判，以及考虑将该问题提交国际仲裁法庭。

“如果中国不理会这一请求，则必须采取某种行动。大家一致认为我们不应该规避将该问题提交国际仲裁法庭，而且应该考虑开始为此做准备，”自民党东海资源开发小组负责人原田义昭（Yoshiaki Harada）在会后告诉记者称。

原田义昭称，尽管日本一直呼吁恢复有关东海资源开发的谈判，但近几年一直没有就此举行过双边对话。（完）