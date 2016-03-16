日本自民党敦促安倍政府就东海油气田问题考虑寻求国际仲裁

标题新闻：高盛因英国脱欧忧虑或将多达1,000名伦敦员工调到法兰克福-德国商报援引金融业消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京3月16日 - 日本执政党自民党周三敦促安倍政府就中国在东海开采油气田问题考虑寻求国际仲裁。
自民党周三的决议呼吁安倍政府坚决要求中国尽快重启东海油气田问题的谈判，以及考虑将该问题提交国际仲裁法庭。
“如果中国不理会这一请求，则必须采取某种行动。大家一致认为我们不应该规避将该问题提交国际仲裁法庭，而且应该考虑开始为此做准备，”自民党东海资源开发小组负责人原田义昭（Yoshiaki Harada）在会后告诉记者称。
原田义昭称，尽管日本一直呼吁恢复有关东海资源开发的谈判，但近几年一直没有就此举行过双边对话。（完）
编译：高良萍 发稿：程芳
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。
国际镍业研究组织(INSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选