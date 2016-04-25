日本外相称中国的海上扩张令世界“非常担忧”

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月25日 - 日本外相岸田文雄周一表示，中国在东海和南海扩充军力并进行海上扩张令世界“担忧”。岸田文雄不久后将访问北京。
“坦率讲，（中国）在打造海上强国的目标下、迅速而隐晦地提升军事支出以及单方面试图改变东海和南海的现状，不仅令日本，也让亚太地区国家以及国际社会非常担忧，”岸田文雄周一对企业领袖发表演讲时说道。
岸田文雄计划最早于日本“黄金周”假期访问中国。日本“黄金周”从本周五开始。
“通过与中方进行坦率的对话，我希望开启进程打造适合新时代的日中关系。”(完)
编译：李富强 发稿：王琛/王燕焜
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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