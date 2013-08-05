修正-日本首相安倍晋三或不参拜靖国神社

(修正内文第一段措辞；本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月2日 - 日本首相安倍晋三本月15日可能不会参拜靖国神社，他期待藉此为与中国国家主席习近平举行峰会奠定基础，并修复受损严重的中日双边关系。

习近平是否愿意以及是否可以对安倍的友好姿态作出反应还是未知数。中日关系过去数月一直处于僵持状态。

安倍这样的保守派称，向为国捐躯的人致敬是很自然的。8月15日是日本二战战败纪念日。日本当局期待如果安倍当天不参拜靖国神社，此举会赢得中国好感。

“现在是最微妙的时候。当领导人峰会召开的时候，我们可能回头看，然后说‘那是开始’，”日本政府消息人士匿名表示。

“尽管安倍看起来像个鹰派，然而是他在2006年开始了后小泉时代的(中日关系)和解进程。他认为自己在外交领域是个行动有力的政治家。”Council on Foreign Relations资深研究员Sheila Smith指出。

小泉纯一郎任日本首相期间中日关系非常紧张，部分原因是他每年都参拜靖国神社。

接任小泉出任首相的安倍从不说自己是否会参拜靖国神社，进而缓和中日关系，而实际上在他任首相期间并未前往参拜。(完)