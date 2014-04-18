版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 18:00 BJT

亚洲投资：去年日企在华投资减少18%，在东南亚投资接近翻倍

路透东京4月18日 - 日本政府机构周五表示，2013年日资企业在东南亚的投资激增，几乎为在中国投资的三倍，受中日关系恶化及中国劳动力成本上升影响。

日本贸易振兴机构(JETRO)称，去年日本企业在新加坡、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾和越南共投资2.33万亿(兆)日圆(228亿美元)，而在中国进行投资8,870亿日圆。

JETRO根据对日本企业的调查称，去年在东南亚的投资较2012年翻倍，而在中国的投资减少18%，而且中国的吸引力可能持续降低，因为不到55%的受访企业计划在中国扩大投资，创下纪录低点。

“从日资公司的总部看来，中国经济及政局带来相当大的风险，”JETRO理事长石毛博行在会上告诉记者。

中日领土纠纷以及中国工资上涨，对试图压低成本将利润最大化的企业决定产生影响。

根据JETRO在去年10-11月进行的调查，目前中国的平均工资已经超过泰国。

调查显示，菲律宾和印尼的劳动力成本较中国低大约三分之一，而越南等国家还不到中国的一半。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐