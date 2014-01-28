日本修订教科书指南 将把争议岛屿列明为“固有领土”

日本周二称正在修订“学习指导纲要”，其中将日本与中国和韩国分别存在领土争议的岛屿，列明为日本的固有领土。日本文部科学大臣下村博文称，该部正修订“学习指导纲要”，以“正确地”教授日本历史，并称日本将通过外交努力向邻国解释此举。图为中日存在领土争议的钓鱼岛。路透