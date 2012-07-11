分析：日本“购岛”计划恐令中日关系再起波折

一周焦点：希腊债务又现危机 但这次情况有所不同
这次与两年前的情况有所不同：当时欧盟针对希腊的新救助方案召开了一连串“最后一次”的会议，该国濒临破产和违约的边缘，甚至可能成为退出欧元区的首个国家。
路透东京7月10日电（记者 Linda Sieg）---日本首相野田佳彦提出由国家出面购买钓鱼岛的计划，阻止民族主义者--东京都知事石原慎太郎推进其激进的购岛计划，这似乎看来是试图缓解中日关系。
中日经济联系益发紧密，且即将迎来两国外交关系正常化40周年。然而，外交人士称，野田佳彦前述计划可能带来意想不到的结果，中日关系或将重演两年前的紧张局面。
两国国内局势可能助长各自的民族主义意识，使得维护两国关系的难度加大。中国今年面临领导层换届，而日本执政党在计划提高销售税的问题上出现内部分歧。
“双方尽管存在共同的经济利益，但转圜余地都不大，”新加坡国立大学亚洲研究所的高级研究员蓝平儿(Lam Peng Er)称。“他们知道互为最重要的经济夥伴之一，但他们也都面临无法忽视的国内政治因素。”
野田佳彦上周六表示，日本中央政府正考虑购买钓鱼岛。作为保守派政客，他已经将日本的外交重心从发展亚洲关系转回到美日安全关系。
日本、中国大陆及台湾都声称对钓鱼岛享有主权，这片海域拥有丰富的渔业资源，并可能拥有非常可观的油气储量。
在野田佳彦发表上述评论的几个月前，石原慎太郎首次提出由东京都政府买入钓鱼岛。日本称这三座小岛由日本国民私人所有，并租借给中央政府。
现今79岁的石原慎太郎已经为购岛筹集了13亿日元（1,633万美元）捐款。
东京大学教授高原明生(Akio Takahara)称，“野田佳彦的意图并非令局势升级，而是相反，他想要稳定局势。”
然而，一些日本分析人士对野田佳彦的动机提出质疑。“也许他试图以惹怒中国为代价，期望换取国内民众的支持，”索菲亚大学（Sophia University）教授中野晃一(Koichi Nakano)表示。自从去年9月就任首相以来，野田佳彦的支持率目前已经跌破30%。
姑且不论其实际意图，专家认为，野田佳彦的购岛计划最终可能导致中日紧张关系升级，而非得到缓和。
“当然，这取决於中国作何反应，”位於东京的世界和平研究所的北冈伸一(Shinichi Kitaoka)称。“我认为中国政府不想将其政治化……但是他们难以抵御民众的呼声。”北冈伸一认为野田佳彦并非要挑战中国的立场。
2010年，中日两国关系骤然转冷，当时一艘中国渔船与日本的巡逻船在钓鱼岛海域发生碰撞，日方随即拘捕了中方船长。
中国之前称石原慎太郎的购岛计划是非法的，而对野田佳彦当下的计划也迅速加以谴责。
中国媒体发表了一系列措辞强硬的社论和评论文章，中国政府显然面临国内民众压力，民众希望政府不只要口头表达愤怒，更要采取坚定的行动。
钓鱼岛争端是否会再次导致两国经济关系骤冷，目前仍难断言。
“尽管时值两国邦交正常化40周年，眼下却缺乏和谐氛围，”一名接近野田佳彦的日本议员称。“紧张关系很可能继续。”（完）编译：王凤昌 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
这次与两年前的情况有所不同：当时欧盟针对希腊的新救助方案召开了一连串“最后一次”的会议，该国濒临破产和违约的边缘，甚至可能成为退出欧元区的首个国家。
路透纽约2月17日 - 未来一周美国股市投资者可能会从沃尔玛等一系列消费类企业的财报中寻找迹象，以研判近期股市涨势是否还有进一步空间。
--人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。