日本实施购岛计划 中国派出海监船

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透东京9月11日电（记者 Kiyoshi Takenaka）---日本不顾中国警告，周二完成购买与中国有主权争议岛屿。日中两国关系受到进一步威胁。
中国官方媒体称，中国已经向钓鱼岛附近海域派出两艘海监船，宣示对钓鱼岛拥有主权，并指责日本在“玩火”。
日本坚持称购买东海三座无人居住岛屿完全出於和平目的。日本政府决定以20.5亿日元（合2,618万美元）从日本一家族手中购买上述岛屿。
日本外务大臣玄叶光一郎重申，日本购岛是出於和平和稳定管理这些岛屿的目的。
“我们不能因为这个问题损害中日关系的稳步发展。两国都需要冷静而全面地应对。”玄叶光一郎在内阁会议批准购岛後对记者称。
日本海岸警卫队将管理尖阁列岛（中方称钓鱼岛）。
中国国家主席胡锦涛周日警告日本不要购买钓鱼岛，称这种行为是非法的。台湾亦於周二召回驻日代表以示抗议。
上述新闻引发在北京的日本使馆前出现小规模抗议。新浪微博上有网友发布消息称，威海和重庆也出现小规模反日抗议。（完）
编译：李富强 发稿：
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