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时事要闻 | 2012年 9月 11日 星期二 16:50 BJT

日本实施购岛计划 中国派出海监船

路透东京9月11日电（记者 Kiyoshi Takenaka）---日本不顾中国警告，周二完成购买与中国有主权争议岛屿。日中两国关系受到进一步威胁。

中国官方媒体称，中国已经向钓鱼岛附近海域派出两艘海监船，宣示对钓鱼岛拥有主权，并指责日本在“玩火”。

日本坚持称购买东海三座无人居住岛屿完全出於和平目的。日本政府决定以20.5亿日元（合2,618万美元）从日本一家族手中购买上述岛屿。

日本外务大臣玄叶光一郎重申，日本购岛是出於和平和稳定管理这些岛屿的目的。

“我们不能因为这个问题损害中日关系的稳步发展。两国都需要冷静而全面地应对。”玄叶光一郎在内阁会议批准购岛後对记者称。

日本海岸警卫队将管理尖阁列岛（中方称钓鱼岛）。

中国国家主席胡锦涛周日警告日本不要购买钓鱼岛，称这种行为是非法的。台湾亦於周二召回驻日代表以示抗议。

上述新闻引发在北京的日本使馆前出现小规模抗议。新浪微博上有网友发布消息称，威海和重庆也出现小规模反日抗议。（完）

编译：李富强 发稿：

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