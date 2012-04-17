日本东京都知事寻求购买钓鱼岛

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透东京4月17日电---受争议的东京都知事石原慎太郎希望使用公共资金购买钓鱼岛（日方称尖阁列岛），该计划料将激怒中国政府。
现年79岁的石原慎太郎在访问华盛顿期间宣布将从私人手中购买钓鱼岛，周二东京都政府确认了该计划。
东京都政府在声明中引述石原慎太郎的话称，该岛屿对日本来说“至关重要”，提供良好的自然资源和渔业发展潜力。
日本政府发言人称，不知道该计划，并拒绝进一步予以置评。
路透就该计划电话采访中国外交部新闻办公室，得到的回答是无法提供任何信息。
共同社引述石原慎太郎的话报导称，与该岛拥有者的谈判已经开始，年底前可能达成协议。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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