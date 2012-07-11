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时事要闻 | 2012年 7月 11日 星期三 11:58 BJT

日本抗议中国巡逻艇进入钓鱼岛海域

路透东京7月11日电---日本内阁官房长官藤村修周三称，有三艘中国渔业巡逻艇进入钓鱼岛附近海域，日本政府向中方提出抗议。

他称，这三艘船最後离开了该水域，但北京时间0930左右，其中两艘船仍在该水域附近，日本巡逻艇保持密切关注。

就在上周，日本称考虑由该国中央政府出面购买钓鱼岛，这遭到了中方的严厉谴责。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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