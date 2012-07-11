日本抗议中国巡逻艇进入钓鱼岛海域

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透东京7月11日电---日本内阁官房长官藤村修周三称，有三艘中国渔业巡逻艇进入钓鱼岛附近海域，日本政府向中方提出抗议。
他称，这三艘船最後离开了该水域，但北京时间0930左右，其中两艘船仍在该水域附近，日本巡逻艇保持密切关注。
就在上周，日本称考虑由该国中央政府出面购买钓鱼岛，这遭到了中方的严厉谴责。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。