中国船只在钓鱼岛海域逗留超24小时 日方表示抗议

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透东京8月8日 - 中国四艘船只在钓鱼岛附近海域逗留超过24个小时，日本方面周四对此表示抗议。
因钓鱼岛争端，中日关系数月来一直紧张。
日本首相安倍晋三试图改善中日关系，呼吁与中方进行不设条件的对话。
中国船只此前也在钓鱼岛附近海域出现，但通常逗留几小时后会离开。
“这种情况令人极感遗憾，完全不可接受，”日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上说道。
菅义伟称，日方周四上午已经召见中国驻日本公使，就此事表达“强烈”抗议，并要求涉及船只立即离开。
日本海上保安厅称，上述四艘船只已于中午时分离开。
中国外交部尚未对路透寻求置评的要求作出回复。
中国国家海洋局在网站发布公告称：“中国海警2350、1126、2102、2166舰船编队在我钓鱼岛领海内维权巡航。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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