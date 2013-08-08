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时事要闻 | 2013年 8月 8日 星期四 17:25 BJT

中国船只在钓鱼岛海域逗留超24小时 日方表示抗议

路透东京8月8日 - 中国四艘船只在钓鱼岛附近海域逗留超过24个小时，日本方面周四对此表示抗议。

因钓鱼岛争端，中日关系数月来一直紧张。

日本首相安倍晋三试图改善中日关系，呼吁与中方进行不设条件的对话。

中国船只此前也在钓鱼岛附近海域出现，但通常逗留几小时后会离开。

“这种情况令人极感遗憾，完全不可接受，”日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上说道。

菅义伟称，日方周四上午已经召见中国驻日本公使，就此事表达“强烈”抗议，并要求涉及船只立即离开。

日本海上保安厅称，上述四艘船只已于中午时分离开。

中国外交部尚未对路透寻求置评的要求作出回复。

中国国家海洋局在网站发布公告称：“中国海警2350、1126、2102、2166舰船编队在我钓鱼岛领海内维权巡航。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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