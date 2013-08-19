日本右翼团体周日靠近钓鱼岛 未登岛

(本文由路透中文网编译提供)

路透东海8月18日 - 日本民族主义团体“加油日本！全国行动委员会”约20名成员乘坐的船只周日靠近钓鱼岛后返回港口。

该团体成员未试图登岛，但此前称想要向中方传递出讯号。

该团体负责人、导演水岛悟（Satoru Mizushima）在周六晚船只出发前对活动人士称：“我们想表明，这些岛屿是日本控制的。”

该团体成员乘坐的五艘船只周日清晨到达离钓鱼岛1海里区域时，被约10艘日本海上保卫厅船只围住，乘坐橡皮艇的日本海岸自卫队员通过喇叭喊话要求他们离开。

周日在钓鱼岛附近海域未报告有中国船只出现。

右翼团体“加油日本”与日本政党并无正式关联，但其成员曾组织集会支持首相安倍晋三，并于周四集体参拜了靖国神社。（完）