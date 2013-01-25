联合国将考虑中国东海大陆架划界提案的合法性

路透联合国1月24日（记者 Michelle Nichols） - 联合国计划在今年晚些时候就中国对东海有争议岛屿提出主权要求的科学合法性进行考虑，但日本认为联合国不应当插手此事。

去年9月，日本政府的“购岛”行为导致中日岛屿争端升级，引发中国多地发生反日示威，双方甚至出现军事对峙。

中国向联合国提交东海大陆架界限划界案，指出东海大陆架是中国陆地领土的自然延伸，这当中也包括存在争议的岛屿。

根据联合国有关规定，如果沿海国能证明大陆架是本国陆地领土的自然延伸，就可延长其200海里的经济区。联合国的一个委员会正在评估中国上述提案的科学合法性，但任何争端只能通过当事国家来解决，而非该委员会。

该委员会称，中国指出“钓鱼岛褶皱区”位于东海大陆架盆地和冲绳海槽（Okinawa Trough）之间，“冲绳海槽是（东海）大陆架延伸的自然终止。”

该委员会称，在今年7月15-8月30日于纽约召开会议时，中国提出的东海大陆架界限划界案将会成为他们考虑的临时议题之一。

日本常驻联合国代表团向该委员会致信，敦促其不应当考虑中国的提案。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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