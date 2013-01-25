联合国将考虑中国东海大陆架划界提案的合法性

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国1月24日 - 联合国计划在今年晚些时候就中国对东海有争议岛屿提出主权要求的科学合法性进行考虑，但日本认为联合国不应当插手此事。
去年9月，日本政府的“购岛”行为导致中日岛屿争端升级，引发中国多地发生反日示威，双方甚至出现军事对峙。
中国向联合国提交东海大陆架界限划界案，指出东海大陆架是中国陆地领土的自然延伸，这当中也包括存在争议的岛屿。
根据联合国有关规定，如果沿海国能证明大陆架是本国陆地领土的自然延伸，就可延长其200海里的经济区。联合国的一个委员会正在评估中国上述提案的科学合法性，但任何争端只能通过当事国家来解决，而非该委员会。
该委员会称，中国指出“钓鱼岛褶皱区”位于东海大陆架盆地和冲绳海槽（Okinawa Trough）之间，“冲绳海槽是（东海）大陆架延伸的自然终止。”
该委员会称，在今年7月15-8月30日于纽约召开会议时，中国提出的东海大陆架界限划界案将会成为他们考虑的临时议题之一。
日本常驻联合国代表团向该委员会致信，敦促其不应当考虑中国的提案。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进