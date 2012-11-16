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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 16日 星期五 14:17 BJT

安倍晋三称不会在钓鱼岛问题上让步

日本前首相、主要反对党自民党党首安倍晋三表示，他将为修复中日经济关系作更多努力，但不会在钓鱼岛问题上让步。他主张增加日本海岸自卫队的预算，以确保不会出现中国实际控制该岛的局面。图为安倍晋三。路透

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