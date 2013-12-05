调查：中国不再是日本制造商首选生产基地

路透东京12月4日 -日本国际协力银行（JBIC）周三发布的年度调查显示，主权争端和劳动力成本上升，导致中国作为生产基地对日本制造商的吸引力下降，印尼、印度、泰国的吸引力增强。

在JBIC最新调查中，中国的排名降至第四位，认为中国今后三年是前景最看好地区的受访企业比例从去年的62.1%降至37.5%。JBIC的这项调查始于1992年，中国此前一直排名第一。

JBIC于7-9月针对625家企业做了上述调查。这些企业旗下都有三家或更多海外附属公司，且包括至少在日本以外的一家生产基地。

中日关系在中国划设东海防空识别区后恶化。

77%的受访企业认为，中国劳动力成本上升是他们在华制造业务面临的问题之一。近三分之一的受访企业表示，他们也对中国安全及社会不稳定问题感到担忧。

JBIC称，去年中国发生反日示威活动后，中国消费者抵制日货，造成日企在华经营效益受损，也令其中国市场的获利能力落后于印度和欧洲。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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