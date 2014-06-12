日本称中国战机在东海空域“异常靠近”日方军机

路透东京6月11日（记者Nobuhiro Kubo） - 日本防卫相小野寺五典称，中国战机周三在东海空域“异常靠近”日方军机，日方随后提出抗议。

今年5月24日也发生过类似事件，当时日本称中国战机靠近日本战机，之间仅有几十米之差。

小野寺五典对到访的澳大利亚防长David Johnston称，中方苏-27战机“鲁莽飞行，导致日本自卫队飞机察觉到危险”。他还称：“我希望允许此事的中国军方能够正确行事。”

中国国防部未对置评请求作出回应。

日本防卫省声明称，（周三）上午11点与12点之间(0200-0300 GMT)，中国战机“异常靠近”日方一架OP-3C侦察机和一架YS-11EB电子侦察机。

声明中并未指出双方战机距离到底有多近，但表示日方战机和飞行员均未受损或受伤。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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