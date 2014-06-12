日本称中国战机在东海空域“异常靠近”日方军机

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透东京6月11日（记者Nobuhiro Kubo） - 日本防卫相小野寺五典称，中国战机周三在东海空域“异常靠近”日方军机，日方随后提出抗议。
今年5月24日也发生过类似事件，当时日本称中国战机靠近日本战机，之间仅有几十米之差。
小野寺五典对到访的澳大利亚防长David Johnston称，中方苏-27战机“鲁莽飞行，导致日本自卫队飞机察觉到危险”。他还称：“我希望允许此事的中国军方能够正确行事。”
中国国防部未对置评请求作出回应。
日本防卫省声明称，（周三）上午11点与12点之间(0200-0300 GMT)，中国战机“异常靠近”日方一架OP-3C侦察机和一架YS-11EB电子侦察机。
声明中并未指出双方战机距离到底有多近，但表示日方战机和飞行员均未受损或受伤。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。