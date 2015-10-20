7-9月日本战机针对中国紧急升空次数创同期纪录

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京10月19日 - 日本防卫省周一称，日本7-9月紧急升空防范中国飞机的次数创下同期纪录。
日本7-9月战机紧急升空117次，高于去年同期的103次，但还是低于去年第四季创下的历来纪录高位164次。
尚不清楚日本战机紧急升空次数为何上升，日本防卫省未加以解释。
中国与日本深陷东海岛屿争议，两国巡逻舰和战机经常在东海争议岛屿附近相互尾随，令人担心这种对峙演变为冲突。
日本首相安倍晋三与中国国务委员杨洁篪上周会晤，同意推动早日启动相关沟通机制，以避免两国军方之间误判。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。