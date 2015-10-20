版本:
中国
时事要闻 | 2015年 10月 20日 星期二 08:58 BJT

7-9月日本战机针对中国紧急升空次数创同期纪录

路透东京10月19日 - 日本防卫省周一称，日本7-9月紧急升空防范中国飞机的次数创下同期纪录。

日本7-9月战机紧急升空117次，高于去年同期的103次，但还是低于去年第四季创下的历来纪录高位164次。

尚不清楚日本战机紧急升空次数为何上升，日本防卫省未加以解释。

中国与日本深陷东海岛屿争议，两国巡逻舰和战机经常在东海争议岛屿附近相互尾随，令人担心这种对峙演变为冲突。

日本首相安倍晋三与中国国务委员杨洁篪上周会晤，同意推动早日启动相关沟通机制，以避免两国军方之间误判。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐