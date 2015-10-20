7-9月日本战机针对中国紧急升空次数创同期纪录

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月19日 - 日本防卫省周一称，日本7-9月紧急升空防范中国飞机的次数创下同期纪录。
日本7-9月战机紧急升空117次，高于去年同期的103次，但还是低于去年第四季创下的历来纪录高位164次。
尚不清楚日本战机紧急升空次数为何上升，日本防卫省未加以解释。
中国与日本深陷东海岛屿争议，两国巡逻舰和战机经常在东海争议岛屿附近相互尾随，令人担心这种对峙演变为冲突。
日本首相安倍晋三与中国国务委员杨洁篪上周会晤，同意推动早日启动相关沟通机制，以避免两国军方之间误判。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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