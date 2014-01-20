日本抗议中国为安重根建纪念馆（更新版）

(新增中国外交部对日方言论的评论)

路透东京1月20日 -日本周一就中国为一个世纪前刺杀日本官员的朝鲜人安重根建纪念馆表示抗议。日方将安重根称为恐怖分子，并称中方此举不利于修复恶化的中日关系。

安重根纪念馆位于中国哈尔滨，周日（1月19日）举行了开馆仪式。1909年，安重根在哈尔滨火车站刺杀了日本殖民统治朝鲜半岛的第一任统监伊藤博文。安重根在1910年被定罪并处死。

日本内阁官房长官菅义伟周一在新闻发布会上称，日方将通过外交渠道对此事提出抗议。

菅义伟称，“中国和韩国这一基于片面的（历史）观点的联合举动，不利于（在东亚）构筑和平与稳定”。

“鉴于我们之前已经向中韩两国政府明确表达了我们的立场和关切，这样的举动着实让人感到遗憾。”

中国外交部发言人洪磊称，安重根是知名的抗日义士，也受到中国人民的尊敬，中国根据国内的相关法律，设立相关的纪念设施，完全正当合理。

“(我们)不能接受日方所谓的抗议，”洪磊称。“我们要求日本方面切实的正视历史、反省历史。”

安重根在朝韩两国被视为反抗日本殖民统治的象征人物。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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