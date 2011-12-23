中日领导人将会晤 除老生常谈料无实质成果

路透东京12月22日电（记者 Kiyoshi Takenaka）---中国和日本领导人将於下周会晤，或就朝鲜领导人金正日去世後，共同维护朝鲜半岛稳定达成共识。但除老生常谈外，将很难有其他成果。

在全世界观望朝鲜将在金正日最小儿子金正恩带领下走向何方之际，日本首相野田佳彦将於本周日开始对中国进行为期两天的访问，届时他将与中国国家主席胡锦涛和国务院总理温家宝举行会晤。

野田佳彦访问中国，是在金正日死讯周一宣布前就安排好的。

中国政法大学日本问题专家孙承称，朝鲜半岛不稳定对谁都没有好处。

他还表示，六方会谈可能仍将搁置一段时间，朝鲜核问题也不会有任何新进展，但中国、日本、美国、韩国和俄罗斯等国，会在保持朝鲜半岛局势稳定上达成共识。

确保朝鲜局势稳定、与朝鲜建立合作关系，对日本而言尤为重要，因日本处於朝鲜远程导弹射程范围内，且日本也希望与朝鲜解决对日本人的绑架问题。朝鲜曾在数十年前绑架日本人帮助其训练间谍。

日本外相玄叶光一郎周四告诉记者："毋庸置疑，中国在帮助解决绑架问题上能发挥重要作用。我们自然会与中国努力合作（协助解决问题）。"

专家认为，中国在保持朝鲜稳定上扮演最重要的角色，而日本在这一问题上因绑架纠纷和历史积怨而能力有限。日本於1910-1945年曾殖民统治朝鲜半岛。

麻省理工学院日本问题专家塞缪尔斯（Richard Samuels）称："眼下通往朝鲜之路，需经由北京。"

他说："我相信日方会恳请中方，利用其影响力帮助朝鲜走类似缅甸之路。"他指的是，缅甸政府对重新融入国际社会的承诺。

除了朝鲜问题，野田佳彦与中国领导人会晤时，预计还将寻求改善双边关系，但取得重大突破性进展似乎不太可能。中日关系因去年海事纠纷而恶化。

人民大学中日关系专家黄大慧表示，总而言之，野田佳彦的访问将是改善两国关系的一个机会，但不要期望太高。

他说，中日关系可用一句成语来形容，即冰冻三尺非一日之寒，不能指望一次访问就能完全改变两国关系。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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