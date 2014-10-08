中日关系：日方认为两国领袖藉APEC会议之便举行会谈的机会渐浓

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透东京10月8日 - 日本国内对首相安倍晋三下月与中国国家主席习近平破冰会谈的预期逐渐升温，一名幕僚暗示，安倍可能推迟以往激怒中国的参拜靖国神社活动。
日本一名外交消息人士表示，两国领导人若在11月北京亚太经合组织(APEC)峰会间隙的会谈，应该会经过精心安排，只不过并非正式的峰会。
不过，中日领导人的单独会面，在两国关系的突破方面仍具有象征意义。过去两年来，由于领土纠纷以及日本二战期间对中国的侵略历史，中日关系急剧降温。
专家和日本议员表示，在距离APEC峰会不到一个月之际，北京方面希望日方保证，安倍近期不会参拜被视为日本军国主义象征的靖国神社。
让安倍公开承诺不会参拜靖国神社几乎是不可能的事情。
不过安倍的自民党幕僚萩生田光一也表示，如果有利于日本国家利益，安倍也可能推迟参拜。
“他没有承诺每年都要参拜，但一般日本民众认为他会每年参拜一次。但如果这会导致有损于国家利益的局面，他有可能会全盘考虑，将参拜推迟一段时间，”萩生田光一告诉路透。
不过他拒绝透露“一段时间”是多长，并强调称还是要由安倍自己做决定。
近来安倍拉高分贝希望与习近平会面，他周三对一个议会委员会表示：“我认为中国对于改善中日关系也变得更加积极。”(完)
(编译 李春喜; 审校 蔡美珍)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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