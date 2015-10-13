更新版 1-日本威胁停缴联合国教科文组织经费 中国评论称“令人震惊”

(本文由路透中文网编译提供；新增中国外交部评论)

路透东京10月13日 - 因联合国教科文组织决定将中国提交的《南京大屠杀档案》列入“世界记忆名录”，日本可能停止向该组织缴纳经费。日本抗议称，中国提交的《南京大屠杀档案》的真实性存疑。

联合国教科文组织的“世界记忆名录”旨在保存重要的历史材料。

日本政府的一名消息人士称，联合国教科文组织负责作出上述决定的委员会是由文献保护专家组成，而非由评估历史内容真实性的专家组成。

日本内阁官房长官菅义伟称，联合国教科文组织不顾日本和中国对该问题存有相互矛盾的观点而作出该决定，“是有问题的”。

“（日本）政府要求‘世界记忆名录’项目是公正和透明的，而不会被用于政治目的，”菅义伟称。

“至于日本（对联合国教科文组织）的（财政）贡献，我们将研究所有可能性和修正，包括停缴经费，”他在新闻发布会上表示。

日本2014年向联合国教科文组织缴纳了37.2亿日元（3,100万美元）经费，约占该组织总预算的10.8%。

中国称，日本军队在南京大屠杀中杀害了30万中国人。战后远东国际军事法庭认定的死亡人数约为以上数字的一半左右。

“（日本）政府认为，不可否认存在对一些非战斗人员的杀戮，以及抢劫行为的发生，”菅义伟称。“但关于此事存在诸多争论，日本的立场是：很难对此给出一个确切的数字。”

中国提交的南京大屠杀档案覆盖了1937年12月13日至1938年初的期间，包含了远东国际军事法庭和一家中国军事法庭的法庭文件，以及据说是由日本军队拍摄的照片，以及一位美国传教士拍摄的胶片。

中国对联合国教科文组织的决定表示欢迎。

中国外交部发言人华春莹周二在例行记者会上称，“日方这种对联合国教科文组织进行公然威胁的言论令人震惊，而且也是完全不能接受的”。

“日方可以威胁削减对联合国有关组织的经费，但日方抹不去的是它历史上的污点，而且只会越抹越黑。”（完）