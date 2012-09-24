日首相称钓鱼岛争端或损及全球经济

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透9月23日电---《华尔街日报》周日报导称，日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)表示，中国针对钓鱼岛争端所爆发的暴力示威或削弱中国经济，吓跑外国投资者。
野田佳彦在接受该报采访时表示，中国通过接受各种外国投资推动经济发展，任何不利於外商投资的行为都会伤害其自身。
中日两国因钓鱼岛问题剑拔弩张。日本政府购岛决定导致该争端加剧，并引发中国爆发大规模抗议。
新华社周日报导称，中国推迟了纪念中日邦交正常化40周年招待会。
野田佳彦表示，中日两国经济关系受损可能会伤及全球经济。
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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