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国际财经 | 2012年 9月 24日 星期一 10:25 BJT

日首相称钓鱼岛争端或损及全球经济

路透9月23日电---《华尔街日报》周日报导称，日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)表示，中国针对钓鱼岛争端所爆发的暴力示威或削弱中国经济，吓跑外国投资者。

野田佳彦在接受该报采访时表示，中国通过接受各种外国投资推动经济发展，任何不利於外商投资的行为都会伤害其自身。

中日两国因钓鱼岛问题剑拔弩张。日本政府购岛决定导致该争端加剧，并引发中国爆发大规模抗议。

新华社周日报导称，中国推迟了纪念中日邦交正常化40周年招待会。

野田佳彦表示，中日两国经济关系受损可能会伤及全球经济。

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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