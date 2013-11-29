中国空军派主战飞机在东海防空识别区巡逻

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月28日 - 新华社援引中国空军发言人的说法称，中国空军派出多架主战飞机和一架预警机，在中国东海防空识别区进行空中巡逻。

这可能加深中国与美日韩在这一问题上的僵持局面。周四，日本和韩国军机进入东海防空识别区。

据新华社报道，中国空军新闻发言人申进科表示，中国空军在中国东海防空识别区进行空中巡逻，是防御性措施，符合国际通行做法。

中日关系因钓鱼岛争端数月来一直非常紧张。

中国近日宣布划设东海防空识别区，要求位于东海防空识别区飞行的航空器，应当服从东海防空识别区管理机构或其授权单位的指令。对不配合识别或者拒不服从指令的航空器，中国武装力量将采取防御性紧急处置措施。

美国政府高官表示，美国副总统拜登下周将访问中日韩，将寻求缓解围绕该问题的紧张态势。

美国官员未立即就中国军机在东海防空识别区进行巡逻一事置评。新华社报道称中国此举为“常态化空中巡逻”。

据新华社报道，申进科表示，中国空军一直保持高度戒备状态，将根据不同空中威胁，采取相应措施，坚决保卫空防安全。(完)