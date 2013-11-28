日本战机进入中国防空识别区--日本官员

路透东京11月28日 -日本官房长官菅义伟周四称，日本自卫队飞机在未通报中方的情况下进入中国新近划设的东海防空识别区，执行常规警戒监视飞行。

菅义伟在例行新闻发布会上称：“他们像以前一样，在包括此防空识别区的东海上空执行监视任务。”他称中方并未做出特别回应。

“我们不会出于对中国方面的考虑而改变这一行动。”

菅义伟称日本海上自卫队舰艇和P-3C战机经常对此片区域执行巡逻。

编译：王琛 发稿：王燕焜

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