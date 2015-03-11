焦点：日本欲在南海地区安全上扮演更重要角色 试探中国底线

路透东京3月11日 （记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo） - 在日本帝国军队被逐出南中国海70年之后，该国正在悄然重返该地区，意图打造与菲律宾及越南的安全关系。

日本与这些东南亚国家的合作范围广泛：日本正向菲律宾和越南提供海上巡逻船，且日本将在未来的几个月里与菲律宾举行首次联合海军演习。日本军医甚至指导越南潜艇艇员如何对付减压病。

熟悉内情的日本消息人士称，日本以逐渐升级、小心翼翼的方式提供这些援助，以避免中国方面的强烈反弹。

日本在南中国海没有领土主张，但日本担忧一旦中国控制了这条海上通道，自身可能被孤立。日本海上贸易大部分都要通过南中国海区域。

军事合作也符合安倍更雄心勃勃的安全政策--安倍希望放松日本战后和平宪法的限制，并与美国的亚洲“再平衡”战略遥相呼应。

“这种趋势愈发明显。即便中国方面表示关切，我认为（日本）不会放弃，”新加坡东南亚研究所地区安全专家Ian Storey说道。

在给路透的一份声明中，中国外交部称，望日本就南海问题“谨言慎行”，并指日本并非南海争端的当事国。

菲律宾武装部队发言人帕迪拉(Restituto Padilla)上校称赞了日本的参与，并指“日本与菲律宾携手互助，维护这些海上航线，是很自然的事情”。

越南政府未立即就日本的军事援助置评。日本对越南的军援包括六艘二手海军巡逻船，以及指导越南艇员治疗减压病，因越南从俄罗斯处获得了更多高级潜艇。

“越南人想要的东西还很多，”一位日本防务省消息人士称，但没有就此进行详述。

该消息人士称，日本防务省官员已与马来西亚和印度尼西亚就联合生产武器进行了非常初步的对话。

安倍亦一直在与澳大利亚建立更密切的关系。

上述日本防务省消息人士称，澳大利亚最近向日本派出了一名国防部官员，协助日本在东南亚地区建立关系。

一位澳大利亚国防部发言人称，澳大利亚已向日本防务省派出一名官员，时间为18个月，但并未提供该官员角色的细节。

日本在未来几个月里作出的防务姿态转变，将使安倍政府进一步介入东南亚地区。譬如，日本正在仔细考虑通过军事援助的方式资助东南亚国家购买日本军备。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。