日本新防卫计划强调海空安全 加强离岛防卫能力

路透东京11月28日（记者Linda Sieg/Kiyoshi Takenaka） -日本下月将公布新版《防卫计划大纲》，其中强调提升空中和海上的监控能力，并加强离岛防卫能力。

安倍晋三去年12月上台以来即推动修订《防卫计划大纲》，目前已经处于收尾阶段。

“我国周边的安全环境已经变得益发严峻，”周四提交给日本执政党议员的新版《防卫计划大纲》概要称。路透亦获得该文件。

该概要称，“中国正在实施普遍且快速的军事现代化，并在扩大和加强于日本周边海域和空域的活动。”

概要还显示了对朝鲜核活动与导弹计划、以及对俄罗斯军事现代化的关切。

中国上周六宣布划设东海防空识别区，令中日之间的紧张局势再度升温。美国和日本对中方此举发出强烈批评。

日本新《防卫计划大纲》概要还指出，将加强军事监控能力，确保空中和海上安全，并提高信息收集能力。

日本防卫省已表示，正在考虑购买无人侦察机。

上述概要称，日本将提升向离岛派遣军队的能力。防卫省正在考虑建立一支类似美国海军陆战队的两栖作战部队。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。