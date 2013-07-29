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时事要闻 | 2013年 7月 29日 星期一 10:17 BJT

日本外务事务次官今起访问中国

路透东京7月29日 - 日本外务事务次官斋木昭隆周一和周二将对中国进行访问，届时将与中方高官举行会谈。这是日本首相安倍晋三努力改善中日关系的最新举动。

安倍上周五呼吁中日首脑举行无条件的会议。

安倍顾问饭岛勋（Isao Iijima）周日对记者称，安倍很快会与中国国家主席习近平举行峰会。

日本外务省发言人称：“外务事务次官斋木昭隆将于7月29-30日访问中国，与中方官员交换意见。”该发言人没有透露其他详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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