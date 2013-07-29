日本外务事务次官今起访问中国

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透东京7月29日 - 日本外务事务次官斋木昭隆周一和周二将对中国进行访问，届时将与中方高官举行会谈。这是日本首相安倍晋三努力改善中日关系的最新举动。
安倍上周五呼吁中日首脑举行无条件的会议。
安倍顾问饭岛勋（Isao Iijima）周日对记者称，安倍很快会与中国国家主席习近平举行峰会。
日本外务省发言人称：“外务事务次官斋木昭隆将于7月29-30日访问中国，与中方官员交换意见。”该发言人没有透露其他详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
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