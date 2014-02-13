安倍参拜靖国神社令日本在中日国际公关战中陷入被动

路透东京/北京2月13日（记者Linda Sieg/Ben Blanchard） -日本首相安倍晋三去年12月参拜靖国神社之后，日本即在与中国的国际公关战中陷入被动局面；日本其他头面人物发表有关战时历史的言论又使中国益发能够将东京当局描绘成亚洲的麻烦制造者。

长久以来，领土争议、地区对立以及对二战历史的认知分歧令中日关系倍受影响。2012年爆发的钓鱼岛争端更是令中日两国关系降至冰点。

自去年安倍晋三参拜靖国神社以来，中国方面利用国际舆论对日本施加影响。专家表示，这一策略的确发挥了作用，国际社会原本对中国在亚洲地区军事影响力的上升，包括军费呈双位数增长以及在东海划设防空识别区，都极其关注，而中国利用这一策略成功转移了国际社会的视线。

“现在，这是一场真正的战争，”福莱国际日本业务的传播咨询师田中伸说。“日本和中国都在利用‘信息’这一武器，而事实上两国都已受到严重伤害。”他还警告民族主义情绪会产生相互作用，并可能损及两国的经济关系。

安倍坚持宣称他参拜靖国神社并非祭拜战犯，还表示日本永远不会再掀起战争。

传播与政治专家表示，安倍的这一言论很难被接受。田中伸说：“这给了中国一个机会......来打击日本，并传递出一个信息，即中国是正义方，而日本才是邪恶的一方。”

日本一些外交家和官员不承认他们对此存在担忧的说法，并称日本政府的辩驳及日本战后的一切和平行为终将获胜。

“他们戈培尔式的公关招数--谎言重复100次后即为真理--说明在21世纪仍存在列宁主义政权的现象，”安倍内阁官房参事官谷口智彦在邮件中称。他在这里指的是约瑟夫·戈培尔（Joseph Goebbels），1933-1945年间负责希特勒政府的宣传事务。

然而，专家还称安倍参拜靖国神社的行为给中国提供了方便，中国将参拜一事及修改和平宪法的计划与日本军国主义历史联系起来。

日本放送协会会长及经营委员最近有关二战的一些言论也给中国在此问题上的公关大战增添了一些佐料。

日本外相称，今年以始，中国诸多大使及其他官员在全球各家媒体上对日本的口诛笔伐多达69次。中国开展了多种形式的公关战，包括接受采访、撰写评论文章及召开新闻发布会等。

周一，日本外务省发言人佐藤胜称，日本对中国的回击次数为67次，另外两次还在审核中。

被问及中国是否在国际舆论中占得上风时，中国外交部发言人华春莹表示，包括韩国、俄罗斯以及其他很多国家的有识之士纷纷表达了对日本领导人在历史问题上倒行逆施错误言行的强烈谴责和坚决反对。

华春莹表示，日本领导人当前在历史问题上的一系列错误言行，已经招致国际社会一致强烈反对。她还表示，中国愿与其他战争受害国及一切爱好正义、爱好和平的国家和人士一道，坚决维护历史正义。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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