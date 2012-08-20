中国多个城市爆发反日游行

路透东海8月19日电(记者 Chris Meyers)---继数名日本公民登上钓鱼岛後，周日中国多个城市爆发反日游行，释放出数年来中国民众对日本的最强怒火。

香港有线电视台的画面显示，在中国多个城市，数以千计的人走上街头抗议。深圳还有少数群众推翻日系汽车，并高喊谴责日本的口号。

一些人赤手打碎了一辆白色本田警车的窗玻璃，其他人则在一片欢呼声中将车推翻，并用脚踹，还高喊着并挥舞中国国旗。深圳警方在示威结束後逮捕了若干名抗议者。

中国外交部在一份声明中表示：“日本右翼分子的非法行径侵犯了中国领土主权。”并称中国已向日本驻华大使提出严正交涉，表示强烈抗议。

此次全国范围的反日游行，反映出很多中国人因日本在二战期间占领中国所遗留的怨恨。

参加深圳游行的一名年轻人说：“他们应该将钓鱼岛交还给我们并道歉。”其他人则挥舞着中国国旗和要求日本离开钓鱼岛的横幅。

日本共同社报导称，深圳和杭州的抗议者达到上千人，有人焚烧了日本国旗并冲击了日本餐厅。

在广州，数以百计的民众聚集在日本领事馆外抗议。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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