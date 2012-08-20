中国多个城市爆发反日游行

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透东海8月19日电(记者 Chris Meyers)---继数名日本公民登上钓鱼岛後，周日中国多个城市爆发反日游行，释放出数年来中国民众对日本的最强怒火。
香港有线电视台的画面显示，在中国多个城市，数以千计的人走上街头抗议。深圳还有少数群众推翻日系汽车，并高喊谴责日本的口号。
一些人赤手打碎了一辆白色本田警车的窗玻璃，其他人则在一片欢呼声中将车推翻，并用脚踹，还高喊着并挥舞中国国旗。深圳警方在示威结束後逮捕了若干名抗议者。
中国外交部在一份声明中表示：“日本右翼分子的非法行径侵犯了中国领土主权。”并称中国已向日本驻华大使提出严正交涉，表示强烈抗议。
此次全国范围的反日游行，反映出很多中国人因日本在二战期间占领中国所遗留的怨恨。
参加深圳游行的一名年轻人说：“他们应该将钓鱼岛交还给我们并道歉。”其他人则挥舞着中国国旗和要求日本离开钓鱼岛的横幅。
日本共同社报导称，深圳和杭州的抗议者达到上千人，有人焚烧了日本国旗并冲击了日本餐厅。
在广州，数以百计的民众聚集在日本领事馆外抗议。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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